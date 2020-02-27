外交部駐越南代表處前祕書、蕭裕文被控收取台籍仲介賄賂，在審核簽證時放水，讓不具資格的越南人士來台留學，一審判刑12年，高院痛斥蕭男嚴重破壞官箴，且犯後沒有悔意將他判刑10年，經最高法院撤銷後，更一審改判刑8年10月。可上訴。

蕭男在2010年至2013年間擔任駐越代表處祕書，負責襄助組長辦理領務、外勞簽證及留學生簽證面談等，他被控與經營勞工與學生仲介的台商曹保麟及其他不詳仲介公司合作，未經面談審核准予核發簽證，讓不符合資格的越籍學生來台就學。

此外，檢方指控蕭男在越南未曾提領薪資，卻住在每月房租2000美金的高級飯店，且他在越南花了越幣12億多元買了83個LV皮件，另有不明財產超過450萬元，他派駐越南期間的財產增加與其收入顯不相當，但他辯稱投資獲利拒絕詳加說明。

高院審理後認為蕭男嚴重破壞簽證審查機制與官箴，且就數額非少的可疑來源財產未據實說明，犯後沒有悔意，將他判刑10年，更一審改依22個圖等罪判刑8年10月。

(中時 )