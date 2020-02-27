新冠肺炎疫情持續發燒，頻繁洗手消毒，可能造成手部龜裂紅腫，南臺科大EMBA校友會27日宣布將客製化2000條抗菌護手霜贈送成大醫院醫護人員，預計3月中交貨，給前線防疫的醫護人員更多防護，兼表達致敬之意。

新冠肺炎1月在大陸爆發大規模感染，至今將進入3月，疫情尚未有停止跡象，前線醫護人員成為抗疫尖兵，不斷有企業捐贈物資，當起前線防疫人員的後盾。

日前東成醬油公司才贈送奇美醫院5000份豬腳麵線與茶葉蛋慰勞醫護人員，期盼去除疫情霉氣，南臺科大EMBA校友會27日客製化2000條護手霜贈送成大醫院，要為醫護人員增加防疫物資。

南臺科大EMBA校友會理事長徐國棠表示，今年校友會的新春團拜因為疫情取消，校友們認為成大醫院醫療同仁辛苦防疫，轉而支持將團拜經費拿來客製化兩款護手霜，一款抗菌、另一款添加珍珠粉美白滋潤成份，共2000條致贈給成大醫院員工，預計3月中旬交貨。

成大醫院表示，抗疫期間，全民都需頻繁洗手消毒，容易造成手部紅腫龜裂，社會團體贈送護手霜呵護防疫人員雙手，令人感到溫暖、窩心。

(中時 )