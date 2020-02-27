Rakuten Monkeys樂天桃猿2020年度主視覺今登場，結合10號隊友的「ten」，喊出年度口號「Rock You Ten」更是代表邁向四連霸的歡樂搖滾鉅作，Rock You Everyday！

主視覺當中，Rakuten的桃猿男兒勇敢樂天，林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳、郭嚴文、朱育賢、林立等「樂」男享受比賽，Rakuten Monkeys和Rakuten Girls製造吵鬧的噪音，和10號隊友齊唱歡樂搖滾的歌曲，歌曲中寫下堅定的誓言，10號隊友永遠陪著Rakuten Monkeys，陪著Rakuten Monkeys一起挑戰全世界！

樂天桃猿2020年度主視覺。（樂天桃猿提供／鄧心瑜傳真）

Rakuten Monkeys來到新的世界，迎接新的視野，「Rock You Ten」號召10號隊友加入歡樂的行列，創造新的永遠，睜開雙眼會發現，Rakuten的明天希望無限！樂力無限！

「Rock You Ten」主視覺將包覆主場桃園國際棒球場，為職棒三十一年注入樂力，桃猿男兒林泓育、陳俊秀、王溢正、陳禹勳四版的主題影片即將上線，勇敢樂天奮戰每一天。

(中時 )