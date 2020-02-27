明日就是228連續假期，交通部高速公路局預估，3天假期的國道交通量會是平日的1.3倍，不過近期受新冠肺炎疫情影響，大眾運輸利用率變低、自小客車上路變多、民眾出遊意願減低等多重因素下，讓高公局坦言這次假期的路況仍有變數。

高公局指出，假期首日仍以南向車流為主，白天國道1號楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林等5條路段容易壅塞，行車時間是平時的4到5倍。

假期第2、3日則是北上車流較多，下午要留意國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5頭城至坪林、國6舊正至霧峰系統等路段。

許多民眾擔心感染新冠肺炎，不願意搭乘大眾運輸，導致這次假期的國道客運、台鐵、離島機票的高峰期仍有空位；另有旅遊業者觀察到，民眾並非不願出門，只是不想跟其他陌生人搭車，風景區的自小客車開始變多。

高公局表示，這次假期有很多因素要考慮，除了以往要考慮的天候狀況，還有學校開學、民眾出遊意願降低、小客車可能變多等，國道路況仍有變數，目前只能做基本預測，假期過後高公局會將所有資料再做分析，當作日後參考。

(中時 )