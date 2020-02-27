高市刑大警方今天宣布偵破「新鼎金幫」糾眾滋事案，查獲查扣鋁棒、槍管2支、子彈5顆等證物。（高市刑大提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄近來傳出一群幫派，在左營、三民一帶糾眾滋事，高市刑大警方擴大追查發現，這群名為「新鼎金幫」的成員，由「老大」林姓主嫌號召8、9年級的小弟，透過LINE群組發號施令，到處暴力討債、街頭鬥毆，經專案小組埋伏數月後，近日逮補林姓主嫌及8名共犯，全案依組織犯罪條例、傷害、恐嚇等罪嫌移送法案。

警方調查，去年9月開始，高雄市區發生多起暴力事件，原本是各分局著手偵辦，但經調查發現，這群滋事份子為同一批人，分別在楠梓、鳳山、左營、三民區等地，藉故處理他人財物及一般糾紛，或因行車糾紛遭按喇叭不爽就持木棒、安全帽、三節棍、開山刀等凶器，對被害人毆打。

警方指出，42歲林姓主嫌自稱無業，專門召集8、9年級生小弟，年紀最輕為19歲，透過LINE成立群組「新鼎金幫」，平時由林嫌操控、授權或親率所屬成員，恐嚇人身安全、持用武器暴力毆打、妨害行動自由、心生不滿率眾圍毆等到處行使暴力。

警方表示，林嫌與其他共犯有無代價關係，還需進一步查證，但可確知的是，平常召集一幫人到處滋事，替別人喬事情、出頭，造成鄭姓等多名被害人受傷及心生畏懼害怕，目前所悉約有3、4次滋事紀錄。

高市刑大與鳳山分局、左營分局、三民二分局成立專案小組，經多次跟監、埋伏，待時機成熟後，19日持搜索票兵分多路，搜索、拘提，檢肅林姓及8名成員到案，查扣鋁棒、槍管2支、子彈5顆等證物，全案將持續擴大追查。

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(中時 )