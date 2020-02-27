從事直銷的張姓男子和他的「下線」萬姓女子，多次相約泡湯並發生性行為，遭張妻求償50萬元。台北地院認定2人行為已侵害張妻的配偶權，判2人應連帶賠償20萬元，可上訴。

張妻提告主張，張男與萬女多次以「泡湯」為暗號，相約發生性行為，由於沒有其他人同行，就算沒有發生性行為，孤男寡女共浴一室，也逾越一般男女正常交往關係，違反夫妻忠貞義務。

張男則抗辯，妻子未經他同意就破解手機密碼，擅自將他與萬女的對話截圖，嚴重侵害隱私，不僅涉犯妨害秘密，也沒有證據能力。

張男並說，他和萬女屬於同一直銷團隊，是上下線直屬關係，工作往來密切，拓展業績壓力之餘，難免相約一同出遊，交換意見及舒緩壓力，2人雖相約泡湯，但都有他人隨行，不能從泡湯直接推測發生性行為。

不過，法官根據張男、萬女在檢方偵訊時的供詞，認定去年2月5日晚間，2人確實在溫泉會館房內獨處，時間長達4小時，房間浴巾也驗出張男的精子細胞，2人確實已逾越正常交往關係，遂判連帶賠償20萬元。

除了2月5日那一次，張妻另主張其他的「多次」性行為，因證據不足，此部分法官不予採信。

(中時 )