大陸A股27日上午收盤走勢轉強，漲幅進一步擴大，截至午盤，上證指數報3,004.99點，漲0.57％。深證成指報11,635.59點，漲1.20％。創業板指報2,222.89點，漲1.93％。

新浪財經整理，類股上，酒店及餐飲、醫療廢物處理、食品加工製造等類股居漲幅榜前列，氮化鎵、中船系、胎壓監測等類股跌幅榜前列。

貴州茅台上漲1.7％，成為推動上證向上攻的主動能。

(工商 )

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