陸股震盪拉高 盤中收復3千點關卡 12:132020/02/27 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股27日上午收盤走勢轉強，漲幅進一步擴大，截至午盤，上證指數報3,004.99點，漲0.57％。深證成指報11,635.59點，漲1.20％。創業板指報2,222.89點，漲1.93％。 新浪財經整理，類股上，酒店及餐飲、醫療廢物處理、食品加工製造等類股居漲幅榜前列，氮化鎵、中船系、胎壓監測等類股跌幅榜前列。 貴州茅台上漲1.7％，成為推動上證向上攻的主動能。 (工商 ) #陸股 #A股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股分批布局 掌握長線契機 04:102020/02/25 投資理財 陸股牛市不變 加碼好時機 04:102020/02/25 投資理財 陸股開盤全線下挫 創業板大跌逾2％ 09:442020/02/25 財經 陸股午盤苗板塊上漲 創業板盤中跌幅逾4％ 11:522020/02/25 財經 美股暴跌帶衰亞股 滬指再失守3000大關 12:542020/02/25 財經 逐洞賽｜華冠投顧分析師吳官隆 17:042020/02/25 財經 官方出手？陸股V型反彈 04:102020/02/26 財經要聞 滬深兩市下跌 各類股全面走軟 10:242020/02/26 財經 陸股連三跌 失守3,000點大關 16:392020/02/26 財經 逐洞賽｜華冠投顧分析師吳官隆 17:052020/02/26 財經 財經熱門新聞 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 別找餐券了！寒舍艾美Buffet大促銷 官網訂打7折 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 避險大佬預言成真！ 專家驚揭美股暴跌2千點真兇 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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