（國人健康力指標變動趨勢。圖／中大台經中心提供）

新冠肺炎疫情重大打擊全球的方方面面？在台灣，民眾可能不這樣想。今（25）日和2月消費者信心指數（CCI）同步公布的國人健康力指標，顯示民眾對自己健康感到樂觀，雖然指數較上月有些微下降，但相較於去（2019）年11月的流感大爆發期間的偏向悲觀，指數仍反映民眾對個人健康呈現樂觀。

2月調查的「目前健康狀況」指標，調查結果為111.1點，較上月的調查結果下降1.3點，調查單位說明，這顯示民眾對自己健康呈現樂觀。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為99.1點，與上月的調查結果相較下降0.25點（109／01：100.1），偏向悲觀。

此項民眾健康力指標，為台灣產學合力作出的民眾健康自評指數，由臺北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司調查協辦。此次調查期間為109年2月18日至21日。

健康力董事長黃千芬表示，雖然新冠疫情在全球蔓延，已然發生的國家、地點不同，台灣醫療體系及防疫措施相對上有所成效，染疫病患受到的照護也比較好，民眾雖然會憂慮疫情，看到台灣抗疫成效也比其他國家好，對自己身體健康跟防疫能力，就不是那麼擔憂。

由於此次調查是在21日結束，至今一周來，疫情在韓、日和義大利等地快速擴散，甚至有出現社區感染，中大台經中心執行長吳大任表示，台灣民眾較能放心抗疫成效，前題在台灣沒有發生社區感染，這是防衛民眾對整體系統安心的重大關卡。

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