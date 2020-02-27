消息人士周三透露，由於對新型冠狀病毒疫情擴散越來越擔憂，國際貨幣基金（IMF）與世界銀行已經開始考慮縮小4月舉行的春季年會（Spring Meetings）規模，或改以電話會議此類「虛擬」方式召開。

IMF與世銀將於4月17至19日舉行春季大會，屆時來自全球各地約1萬名政府官員、記者、商務人士及民間代表，將齊聚在世銀與IMF總部所在的華盛頓特區市中心裡人口密集的兩個街區內。

隨著中國境外的新冠肺炎確診病例急速攀升，IMF與世銀對疫情傳播的擔憂也日益升高。IMF日前已提出警告，稱新冠肺炎在中國境外擴散對全球經濟造成影響可能加劇，因此將2020年全球成長預測下修0.1%。

稍早前世界世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，在中國境外的新冠肺炎新增確診病例，已經首度超過中國境內的新增確診病例，這是疫情發展的一大轉折。此外，《華盛頓郵報》報導，美國出現首例感染源不明的確診病例，美國疾病管制與預防中心（CDC）已經證實這個消息。

(時報資訊)