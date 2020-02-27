皇普建設(2528)睽違20多年重返高雄區推案，今日公開總銷26億元的「皇普摩天100」案，董事長蘇永平說，新團隊進駐後，2年多來推案量已高達220億元，今年可望開始認列台南等案，預期今年營運將轉虧為盈，由於目前手上資金有限，無法再購入更多的土地，預期將在8月發行私募1萬股，讓公司有更多的資金可以運用。

對於新冠肺炎疫情對房市影響，蘇永平說，本來台商就在慢慢回來，這波新冠肺炎疫情將會加深台商回來台灣購屋的決心，這反而是下一波房產的推手。他說，大家總是拿2003年的SARS時來對比此次疫情，但1998年發生金融風暴後到2003年的SARS，很多建商都在休養生息，目前房市走過多年的榮景後，大家口袋都深了，時空背景是無法相比的。

2017年10月底，蘇永平帶領新團隊正式入主皇普建設，2018年在台南推出個案，不到半年後就熱賣5成，讓皇普信心大增，重返高雄區推案。皇普成立已有35年的歷史，20多年前在高雄就有推案，這回是新團隊首次在高雄推出個案，樂觀預估「皇普摩天100」案5月時就可以去化5成左右，屆時將會在高雄再尋新地，規劃推案。

皇普摩天100案，潛銷約3成，基地面積為769.86坪，規劃戶數達376戶，包括住家367戶、店面9戶，地上24樓地下5樓，每坪開價28~35萬元，公設比約33.5%。

(時報資訊)