新冠肺炎疫情在大陸境外不斷擴大，市場資金轉戰黃金避險，推升金價連日走高，專家認為，若疫情延燒至第2季，金價可望突破每盎司1800美元大關。

高盛分析師Mikhail Sprogis在最新報告中表示，由於擔憂疫情、低利率，以及關注美國大選等因素，投資人對避險資產的貴金屬需求升溫，尤其黃金表現已超越日圓和瑞士法郎等傳統避險貨幣，成為資金「最後的避風港」。

黃金現貨價格今年以來上漲超過8%，本周一度衝上1691.7美元，觸及7年最高點，周三（26日）紐約金價收在每盎司1643美元。高盛指出，若疫情蔓延到第2季，預估金價將在3個月內突破每盎司1800美元。

高盛預計金價在3個月內攀升至每盎司1700美元，6個月內升至1750美元，此前的預期均為1600美元；至於未來12個月預測上修200美元，至每盎司1800美元。

(中時電子報)