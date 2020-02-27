風靡全球數百萬玩家的《天天過馬路》(Crossy Road)的開發團隊，今天在Apple Arcade帶來續作《Crossy Road Castle》。你所熟悉的《天天過馬路》裡熱鬧有趣的人物都回來了！一貫遊戲風格與人物，搭配全新的遊戲內容，玩家們一定要來試試！

《Crossy Road Castle》是個轉不停的旋轉塔，顏色鮮豔又療癒可愛、滿載狂亂的遊戲街機樂趣，裡頭充滿了秘密、收集金幣、守關魔怪，還有多人模式一同大亂鬥。 召集親朋好友一同加入遊戲，看看能挑戰多少站內關卡。逐級產生的各個關卡，讓塔樓運轉每次都有不同。單人或與好友一起多人遊戲都可以，可支援觸控控制和遊戲主機控制器。即使是 4 歲孩童也能加入團體遊戲，享受多人遊戲的種種樂趣。

《Crossy Road Castle》遊戲預告

Apple Arcade 是蘋果旗下首創的遊戲訂閱服務，可以透過行動裝置(iOS裝置與iPad)、電腦(Mac)和電視(Apple TV)暢玩一系列包羅萬象的全新遊戲。Apple Arcade 的遊戲皆可離線暢玩。Apple Arcade 當中的遊戲都是獨占，並不會推出獨立可下載的版本，唯有透過訂閱 Apple Arcade 才可體驗遊玩。Apple Arcade 每月訂閱費用170元，並提供更優惠的年費訂閱方案(約能省兩個月訂閱費用)，還支援最多可供六個家庭成員使用的「家人共享」功能，一人訂閱全家共享。

(中時電子報)