大甲媽繞境進香因應新冠疫情，昨宣布縮小規模，並捐出節省下來的3000萬元，用於流行疫情指揮中心防控疫情。一夕過後，變成延期舉行，至於何時恢復？鎮瀾宮董事長顏清標表示，疫情過後再請示媽祖，並出示匯款單證明已經匯款，號召各宮廟共襄盛舉，但也不要勉強。

大甲媽繞境進香延期，何時恢復舉行？顏清標表示，現在首要是將疫情撲滅，再來做決定，現在說什麼都不是，安全最重要，全力配合政府防疫，疫情過後再擲筊請示媽祖。至於有沒有受到中央施壓？顏清標說，哪有什麼壓力，媽祖是慈悲的，是要救苦救難的。

媒體追問3000萬員還會捐嗎？顏清標臉色一沉，從口袋掏出匯款單，向鏡頭秀出，拉高音調說「捐啊！怎麼沒捐？昨天就匯去啦！我做人一向講話算話，我當阿祖了，不能開玩笑。」也呼籲媽祖聯誼會及各宮廟共襄盛舉，但也不要勉強。

今年大甲媽遶境原本縮小規模，且規劃防疫措施且，為何出現大轉折？顏清標解釋，因有來自各方面的關心，也有醫師來電表達支持續辦，但是董監事開會認為應尊重政府、全力配合政府，讓人民安心。

顏清標說，媽祖是慈悲的、救人的，所有責任要我擔，我如果擔得起來沒關係，但是防疫工作我又部會，我沒有念什麼書，也不是讀醫科的。至於有無請示媽祖，顏清標說，自己有向媽祖上香稟報，不過，這個也要我們擲筊，那個也要我們擲筊，如果擲筊「媽祖堅持要去怎麼辦？」

(中時 )