大甲媽遶境延期 內門宋江陣遶境及表演也喊卡 12:082020/02/27 中時 柯宗緯 、 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜日前為內門宋江陣活動造勢，但如今因為疫情影響，取消繞境及表演活動。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，繼大甲媽祖遶境今（27）日宣布延期後，高市觀光局今天中午宣布，內門宋江陣活動因應新冠肺炎疫情，內門紫竹寺管理委員會今採不記名投票，全數委員22人出席，以18票不同意、4票同意結果，主席裁定2月29日至3月8日期間的遶境、舞台相關選拔及表演活動全數停辦，全力配合中央防疫政策。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #內門 #宋江陣 #內門宋江陣 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 「新型冠狀病毒」變電腦病毒 資安專家教4招防衛 18:162020/02/25 科技 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 生活熱門新聞 從沒特價過！好市多廚房神器被秒殺 網：趕到現場都沒了 - 生活 SARS倖存者撿回一命 飽受「後遺症」之苦生不如死 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 大甲媽祖遶境為何不能停？醫師揭背後原因 - 生活 住院醫師揭2真相：台防疫爛到不可思議 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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