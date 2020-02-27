新冠肺炎持續延燒，繼大甲媽祖遶境今（27）日宣布延期後，高市觀光局今天中午宣布，內門宋江陣活動因應新冠肺炎疫情，內門紫竹寺管理委員會今採不記名投票，全數委員22人出席，以18票不同意、4票同意結果，主席裁定2月29日至3月8日期間的遶境、舞台相關選拔及表演活動全數停辦，全力配合中央防疫政策。

(中時 )