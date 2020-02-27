新北市警察局犯罪預防科長林泰裕表示，因應新冠肺炎疫情，未來若有不遵守居家檢疫的隔離者，該系統也可協助追蹤。（葉書宏攝）

新北市警察局今（27日）上午舉行「路口監錄系統及建置即時車牌辨識」成果發布會，規畫導入人工智慧於2019年至2022年分4年建置6000具車牌辨識監錄系統。犯罪預防科長林泰裕表示，因應新冠肺炎疫情，未來若有不遵守居家檢疫的隔離者，該系統也可協助追蹤。

新北市警察局路口監錄系統截至2019年底總數量計2萬7922具，其中百萬高畫素有9440具。2019年底已設置3800具車牌辨識系統，該系統輸入車牌號碼搜尋，可以分析行車軌跡，免去逐具調閱，大幅縮短警察同仁辦案時間，提升警察局犯罪預防及偵查效能。

新北市副市長謝政達於成果發表會上表示，其中圓形查詢、車流量查詢等2大功能全國首創，其他5都尚未建置，車流量查詢可分析出路口離尖峰流量分布及時段比較，作為交通疏導及號誌秒數儀控依據，亦可由市府相關局處資源共享。

林泰裕表示，該系統今年底將達到4600具，至2022年未來將擴充至6000具，目前疫情尚未解除，時有發生居家檢疫隔離失聯案件，這套系統亦可協助疫情資訊掌握，亦將大幅提升市民安全感。

警察局表示，今年另外規畫部分鏡頭提升至200萬畫素，提升員警辨識與判讀能力，屆時相信將更能提升預防犯罪及刑案偵查的警政效能。

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(中時 )