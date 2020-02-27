一名負責機場X光機採購的孫姓前航警，2014年間擔任桃園機場X光機採購案，讓大陸已婚李姓業務經理色誘收回扣，遭桃園地院依貪汙罪重判17年6月、褫奪公權10年，追繳犯罪所得186萬元，檢調人員事後還在孫男身上查到1個隨身碟，發現2人上自拍性愛影片上百部，火辣程度不輸情色片，讓辦案人員看了都臉紅。

陸美魔女業務寫承諾書色誘前航警：愛你一輩子。（圖／翻攝畫面）

前航警局航空保安科股長孫男，2009年開始負責機場X光機採購案，經手上百部，從科員一路升到股長，2013年起卻深陷入大陸同方威視公司台灣區經理李女的「美人計」，二人發展出婚外情，李不但寫下《承諾書》，保證「愛你一輩子」，還強調「不管孫的體力有沒有下降...」都會永遠陪伴他。

李女搭上孫男後，在性生活上也極力配合孫的嗜好，孫甚至詢問3P、5P如何？李則表示「你開心比什麼都重要」，檢調也發現這2人自拍了上百部性愛照片和影片，「精彩」程度讓檢調忍不住直呼：「媲美《色戒》中的情慾床戲！」、「根本A片！」

檢方調查發現，李女在台灣期間，孫男時常陪玩，甚至在李女一下飛機，孫男連制服都來不及換就直奔摩鐵，李女為了取得孫男信任，還曾簽下愛情承諾書，內容寫下「一、愛孫警官一輩子；二、一輩子是孫警官的忠實粉絲；三、永遠照顧陪伴孫警官，不管體力有沒下降、髮際線有沒變高；四、無條件接受孫警官的一切安排；五、永遠聽孫警官的話，不對孫警官說不；六、永遠支持孫警官的一切決定」等六項內容。

(中時電子報)