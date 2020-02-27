新冠肺炎疫情嚴峻，對於檢察機關的檢驗工作也形成挑戰，為了防止執法人員在收案、移送當事人，及檢驗案件中可能存在的風險，台北地檢署訂定因應「嚴重特殊傳染性肺炎」執行標準程序，以維護當事人、檢察官、書記官、法醫師、司法警察及當事人家屬在解送人犯、相驗、解剖程序的安全與健康。

北檢訂定的標準程序中，內勤偵查庭的硬體加強防護，在法檯與當事人席中間加裝透明壓克力板，以阻隔飛沫；規劃在1樓指認室作為疑似新冠肺炎的訊問處所，區分解送進出路線及適當的拘留空間，以降低群聚感染風險。

外勤相驗方面，指示轄區警局就相驗案件先查明死者是否符合「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗及解剖通報流程」內的臨床條件、檢驗條件、流行病學條件中任何一項，或符合「COVID-19肺炎社區監測通報採檢及個案處理流程」任一條件，並填寫台北地檢署訂定的因應「嚴重特殊傳染性肺炎」外勤報驗檢核表，連同報驗單傳送北檢，經承辦檢察官審核決定是否啟動防疫程序。

同時，訂定「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情期間外勤相驗措施流程圖，由承辦檢察官聽取法醫意見及審視相關事證，決定啟動防疫程序措施後，就請司法警察將遺體先移置新北市立殯儀館負壓隔離解剖室擇訂適當時間進行相驗。

含檢察官、書記官及法醫的相驗人員到新北市立殯儀館時須穿戴完整隔離防護裝備，包含淋膜隔離帽套、腳套及隔離衣、N95口罩、眼罩、雙層醫療乳膠手套，並攜帶消毒殺菌用品。

檢察官與書記官在適當地點，全程指揮相驗程序進行。司法警察先請家屬確認死者身分無誤後，先行帶家屬離開相驗現場，由法醫進入負壓隔離解剖室檢驗屍體。並在相驗完後做個人全身清潔消毒，重新戴回醫療口罩後離開相驗現場，法醫執行相驗前後不與警員、司法警察、死者家屬、關係人等近距離接觸。

(中時 )