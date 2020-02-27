亞洲心動娛樂高層與新馬港臺藝人合影歡慶（圖／亞洲心動娛樂提供）

亞洲電視控股有限公司（Asia Television Holding Limited）（簡稱ATV亞視）於1957年5月29日在香港正式開業，乃是香港第一間電視臺，覆蓋香港、 澳門、廣東及北美近一億觀眾，是亞洲地區具有影響力的電視臺。經歷時代變遷、加上數碼年代的大趨勢，亞視亦已宣佈以網路形式經營，將在OTT平臺上正式與觀眾再次見面，並在吉隆玻舉辦的『亞洲心動娛樂』媒體發佈會上，宣佈四大區域（香港、台灣、馬來西亞、新加坡）主理人員，矢志重兵進駐馬來西亞，打造全新的亞洲娛樂帝國！

拿督斯裡賴彩雲表示，這次亞洲電視在馬來西亞打造影視城，主要是看准娛樂商機帶來的發展潛力和經濟效益，希望能透過這個平臺發掘全球影視精英，帶動全球娛樂行業發展更蓬勃。「現在設立的亞洲心動娛樂APP，並交由著名導演梁志強主理業務，他在馬新一帶已經是家喻戶曉的巨星，在製作影視作品上也有豐富的經驗，我相信在他的帶領下，一定能幫助到更多有才華的人完成夢想；而且，亞洲心動娛樂APP亦能讓全球觀眾都收看得到亞洲電視接下來重金打造的影視節目，定必讓大家另眼相看。」

由亞視聯席主席鄧俊傑連同聯席主席拿督斯裡賴彩雲，正式委任新加坡國寶級導演兼演員梁志強成為亞洲電視控股有限公司（Asia Momentum Media）旗下亞洲心動娛樂（Asia Momentum Entertainment）的全球總裁兼暫代新加坡主理人員一職，並宣佈，資深演員林文龍擔任香港副總裁，資深媒體人李宗昌博士擔任臺灣副總裁，以及世界級口琴藝人陳軍凱擔任馬來西亞總經理。一眾高層並共同啟動水晶球倒數『亞洲心動娛樂 APP』將於6月28日在香港及全球同步啟動！

作為香港第一間電視臺，亞視已有接近六十年歷史，經歷著歲月變遷，電視臺亦陪著大家走過不少風風雨雨，跟隨著時代進步和互聯網普及的時代，亞洲電視亦宣佈以網絡電視形式經營，以「ATV亞洲電視」APP在OTT平臺上再次走入觀眾眼球。由1967年開始，亞洲電視製作過不少家喻戶曉的經典節目、劇集，包括董標主持的《賽馬節目》、首部原創武俠劇《天蠶變》、創下高收視的《大地恩情》、《大內群英》、《我和春天有個約會》、《我和僵屍有個約會》、《再見豔陽天》等，捧紅無數巨星，成為觀眾心目中的經典節目。除了外購節目、電視劇集，亦會開發自家制的影視節目。

除了香港，亞視宣佈接下來會投放更多時間、資源於其他亞洲地區，包括馬來西亞、新加坡和臺灣，在亞洲心動娛樂的企劃下，未來會在馬來西亞打造影視城，持續招募各國的優秀創作團隊合作，積極網路優秀的影視內容，將四大區域的資源、觀眾進行整合，進一步開發更大的市場。

新加坡國寶級導演及演員梁志強這次被委任『亞洲心動娛樂』全球總裁，在馬新一代的演藝圈創造了無數神話的他，從梁婆婆到《小孩不笨》系列、《錢不夠用》系列，以及近年轉型導演拍攝的《新兵正傳》系列等，一直無間斷締造票房神話！

在馬新演藝圈打滾接近三十年的梁志強，稱一直以來都面對著資金少、市場小的難題，即使受到諸多侷限，但他仍鍥而不捨地為演藝圈獻力，希望將學到、得到的經驗傳授給新一代。這次受邀出任要職，梁志強稱這個機會順應著自己一直想擴大市場、平臺和培育新人的理想，考慮片刻後立刻答應說：「現在是第一步，畢竟這次的任務與演藝工作有所分別，我需要擔任一個領導者，帶領一個團隊、栽培新人、啟動節目和影視作品，讓亞洲心動這個平臺在四個區域總監的緊密配合下，讓大家可以“動心”、“心動”，發掘馬新更多有創意、有點子的人才！」。他透露，接下來的業務會注重在電視劇、電影和綜藝節目的開發，希望透過四大區域合作的力量，能讓更多演藝圈的人發光發熱。

亞視聯席主席鄧俊傑表示，希望亞洲心動娛樂在梁志強與四大區域主理人員的帶領下重振輝煌，他說：「展望今年台前幕後不分你我，不分上下，團結一致，令大家對亞視另眼相看」。臺灣資深媒體人李宗昌博士作為亞洲心動娛樂臺灣副總裁，他表示，「希望在亞視過去輝煌的歷史上，經由這次的改組，讓亞視在華人世界的主流媒體界，更上一層樓，發揮更具正能量的影響力！」

亞洲心動娛樂馬來西亞總經理陳軍凱，在記者會上特別感激鄧總與賴總的信任和提拔，他表示：「相信大家都對亞洲電視不會感到陌生，爾今有幸成為啟動亞洲心動娛樂的一分子，我對公司的前景抱著很大的期望，希望借著這個平臺帶動馬來西亞的影視發展，發掘更多的人才，相信我們很快就能為大家帶來很多好作品，為生活增添色彩！」

(中時 )