崔媽媽基金會等社福團體今日在民進黨立委吳玉琴等人陪同下，於立法院中興大樓召開記者會並表示，蔡政府過去承諾要擴大租金補貼，但選上後就不見人影，內政部相關單位應盡速訂定住宅補貼可負擔計算基準。

今日除吳玉琴外，包括：民進黨立委江永昌、時力立委邱顯智、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、台灣社福總盟秘書長孫一信、芒草心慈善協會秘書長李盈姿、社會住宅推動聯盟彭揚凱等人也都到場。

彭揚凱指出，住宅法修法在106年修訂，至今已超過3年，依住宅法第11條規定，內政部應在108年1月11日前完成「相關租金資料或價格蒐集、負擔基準及補貼金額計算方式建立」，但內政部至今仍無作為。

邱顯智表示，雖近日內政部修改補助標準，將原本租金補貼資格，每人每月薪資低於2萬5508元，放寬至4萬2513元，但補貼的基準若不明確，還是會有該捕的人沒補到，補了也補不夠的問題。

邱顯智說，自己也是租屋族，也知道實際的狀況是，很多房東想要隱匿租屋所得，所以不希望房客去登記申請補助，所以到最後政府補助津貼的美意民眾還是沒辦法用到。

住盟表示，政府的不作為造成了幾個現象：1.不公平的補貼制度；2.不需要的給補助；需要的給不媾；3.租補不夠力，弱勢寧住違法租屋。

吳玉琴認為，如果政府沒有依照實際狀況去做分級補助，等於是喪失租屋補助的美意，內政部應該要考慮到不同所得的分級負擔制度設計，讓相對弱勢的民眾至少可以租到一個可以安居的家。

(中時 )