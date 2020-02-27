乾弟弟的汽車玻璃碎裂、引擎蓋遭利刃插出一個個洞。（許家寧翻攝）

助陣汽車駕駛疑遭飛車追撞，逃到山崖邊無路可逃被押到台北痛毆丟包。（許家寧翻攝）

基隆中正公園今凌晨發生一起飛車追殺案，基隆20歲男子不滿乾妹妹被欺騙感情，1點多烙人與對方約在十八羅漢洞談判，卻反遭20多名青少年持長刀、球棒飛車追砍，駕車逃到山崖，無路可逃自撞山壁，乾弟被戴上頭套押至山區痛毆後丟包，宛如古惑仔電影。

今天一早有晨跑民眾一輛綠色轎車停在壽山路四面佛一處山崖邊，擋風玻璃碎裂、車窗全破，後方保險桿疑似被追撞爛成一團，引擎蓋還有4處疑似彈孔痕跡，民眾都議論紛紛，有路人驚呼，「擎蓋上兩個彈孔，擋風玻璃上也有！是有多想讓他死啊！」

據被追砍男子稱，不滿16歲的乾妹妹遭一名台北男子欺騙感情，對方卻撇情投意合，氣得提告性侵，雙方相約27日凌晨在十八羅漢洞談判，他騎車並找來乾弟弟駕車載著5人助陣，沒想到三台黑色馬自達一下車，二話不說，就拿斧頭猛砍，眾人立即鳥獸散。

對方展開飛車追逐，乾弟撞壞柵欄往山上逃，最後逃到山崖邊被拉下車，頭上戴上黑色頭套，塞進後車廂，然後擄到南港山區痛打並丟包，手指被砍傷送醫救治，另有一名路人無端被波及被球棒打傷手，總計有5人被受傷、1人被押走。

警方否認現場有開槍，也否認有多人受傷情事，目前只有一個路人被球棒打到輕傷，確認引擎蓋疑似彈孔為利刃尖銳端敲擊插入痕跡，基隆市警局調閱相關監視器畫面，已掌握多名20多歲男子，正循線追查中，將依意圖聚眾鬥毆罪移送究辦。

(中時 )