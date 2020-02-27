「仿生展：從大自然來的絕妙點子」展，228起在新竹市風 live house登場。（陳育賢攝）

「仿生展：從大自然來的絕妙點子」展，228起在新竹市風 live house登場，市長林智堅（右）今天與小朋友搶先體驗。（陳育賢攝）

新竹市政府將於228連假起至5月，與國立台灣科學教育館合作，以生物與環境及未來創新等為主題，在風 live house推出「仿生展：從大自然來的絕妙點子」展，重現大自然的奧祕，希望讓親子們前來體驗這座展項豐富多元的生態教室。

新竹市長林智堅今天上午與台灣科學教育館館長陳雪玉共同召開「仿生展」宣傳記者會，林智堅表示，「仿生展」是意指從生物獲取靈感，並從大自然學習並找出解決辦法，這項展覽特別以動物、植物、自然環境與未來創新為主題，讓觀眾透過大自然的觀察及動手作，激發仿生的創意發明。

「仿生展：從大自然來的絕妙點子」展，228起在新竹市風 live house登場。（陳育賢攝）

「仿生展：從大自然來的絕妙點子」展，228起在新竹市風 live house登場。（陳育賢攝）

文化局指出，此次展出有包括「從動物來的靈感」、「仿效爬蟲的適應力」、「像蟲兒般絢麗與多變」…等主題展，希望透過多元的互動式展品陳列、主題式挑戰工作坊，提供親子沉浸式體驗學習、動畫影片等活動，帶給大小朋友不一樣的生態體驗。

此項展覽將自2月28日起至5月3日止，相關資訊可至文化局官網https：／／culture.hccg.gov.tw／瀏覽。

(中時 )