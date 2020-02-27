受到新型冠狀病毒疫情影響中國大陸供應鏈及消費市場，美國記憶體大廠美光本周股價回檔，美光本周三股價曾創去年12月中以來新低。台記憶體股先前挾漲價題材激勵股價居高，今早隨著台股下挫，指標股南亞科(2408)及威剛(3260)股價下跌。

新型冠狀病毒疫情蔓延，美光的投資評等被一家外資券商連降兩級，從「買進」降至「表現遜於市場」，因調查顯示記憶體訂單正在趨緩當中。該證券原本預期，中國科技供應鏈遭到干擾的情況，可望在第二季季中開始恢復正常，但最新調查，第二季的記憶體訂單開始下降，顯示智慧型手機、PC OEM製造商擔憂疫情衝擊零售門市銷售量下滑。美光2月25日股價下挫5.29%、收52.1美元，創2019年12月13日以來收盤新低，26日則漲0.27美元至52.37美元。

台廠南亞科(2408)因2019年第三季基期較高，使得去年第四季出貨量呈現衰退，不過南亞科預期今年第一季出貨量及報價都將呈現季成長，可望帶動營收及獲利表現反轉向上。

威剛董事長陳立白表示，短期雖因武漢肺炎疫情未明造成恐慌效應，但今年整體記憶體供不應求的態勢不變，仍樂觀看好記憶體價格將逐季走揚，2020年全年來看，第一季的價格將是全年低點。

(時報資訊)