敦陽科技(2480)、零壹(3029)2019年獲利創高，帶動股價今天逆勢走高，盤中最大漲幅達到6％及4％。此外，兩家資訊服務廠商股息殖利率也相當不錯，以昨日收盤價計算，分別有7％及6％。

敦陽科是國內大型的系統整合業者，90％營收是內銷，客戶包含國內的電子業、電信業、金融保險業。敦陽2019年營收55.21億元，年增18.8％，創下歷史新高，毛利率24.36％，營業淨利5.21億元，營益率9.44％，歸屬母公司稅後淨利4.47億元，年增10.4％，每股盈餘4.20元，董事會擬配息4.45元現金股利。

該公司跟美商Synergies合作AI反洗錢解決方案，提高營收貢獻，此外，台商回流台灣、Fintech、5G與IoT趨勢逐步發酵，也是帶動敦陽科2019年營運成長。

零壹去年第4季營收續創單季新高，達到24.35億元，單季獲利首次突破1億元，達到1.14億元，也創單季新高，主要去年第3季所提列的相關損失3000多萬元在第4季陸續回沖。2019年全年在大型專案挹注下，營收89.15億元，年增34％，毛利率10.05％，歸屬母公司稅後淨利3.51億元，年增38.9％，每股盈餘2.85元，擬配發2元現金股利。

(時報資訊)