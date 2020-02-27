南韓境內的新型冠狀病毒感染確診病例數持續暴增，以及中國境外的新增確診病例數首度超越中國境內新增確診人數，加深投資人對疫情擴散的擔憂，周四南韓KOSPI指數由升轉跌，目前下跌0.6%，稍早前一度跌1%。南韓央行稍早前宣布維持基準利率不變，看好央行將再度降息以緩解傳染病衝擊的投資人大失所望。外資持續拋售韓股，盤中賣超2124億韓元。韓元漲0.12%，報1,215.4兌一美元。

(時報資訊)