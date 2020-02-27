《韓股》疫情持續升溫，韓股升轉跌 12:162020/02/27 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓境內的新型冠狀病毒感染確診病例數持續暴增，以及中國境外的新增確診病例數首度超越中國境內新增確診人數，加深投資人對疫情擴散的擔憂，周四南韓KOSPI指數由升轉跌，目前下跌0.6%，稍早前一度跌1%。南韓央行稍早前宣布維持基準利率不變，看好央行將再度降息以緩解傳染病衝擊的投資人大失所望。外資持續拋售韓股，盤中賣超2124億韓元。韓元漲0.12%，報1,215.4兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #持續 #新增確診 #21 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情暴走！韓股重摔2.6％ 韓元創近半年新低 09:392020/02/24 財經 《韓股》國內疫情飆升，韓股匯重挫 11:592020/02/24 財經 韓股重挫逾3％ 確診數逾700人 12:382020/02/24 財經 疫情爆發韓股24日跌破前低 台股將有回檔壓力 16:062020/02/24 財經 《韓股》疫情失控，韓股暴跌3.87％ 16:162020/02/24 財經 《韓股》＋60→893，新增確診放緩、韓股匯反彈 11:592020/02/25 財經 《韓股》本地投資人撿便宜，韓股反彈漲1.18％ 15:572020/02/25 財經 《韓股》確診破千，韓股大跌1.32％ 12:162020/02/26 財經 《韓股》外資抽腿，韓股收跌1.28％ 16:142020/02/26 財經 世衛：新冠肺炎新增確診數 外國已超過大陸境內 22:312020/02/26 兩岸 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 即時 美股崩 台股殺不下去？老謝洩驚人秘密 - 財經 3天慘！沙國老大遭綁架 油價又爆血腥 - 財經 嚇！美驚爆無感染源首例 道瓊期貨又嚇趴 - 財經 外資殺紅眼 台股再大跌141點 失守11,300點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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