新冠肺炎疫情衝擊餐飲業營運，王品（2727）集團執行長李森斌表示，疫情對王品台灣業績影響不大，年初六迄今20天營收仍年增3～5％，今年展店計畫不變，將以石二鍋、12MINI等火鍋品牌為主，目標營收持續成長、突破去年的97.9億元，總店數突破300家。

針對各餐飲業拓展外送外賣業務，李森斌表示，目前僅12MINI提供外送，約占該品牌營收3成，但已就食安、保溫不影響品質等原則下，針對旗下約7成、14～15個品牌規畫外送菜單，3月起陸續推出外送外賣，並計畫整合推出限定菜色。

王品在小年夜成立「防疫小組」，除夕定調實施「安心專案」，要求員工戴口罩、定時貫徹手部及環境消毒，並首度祭出「每日體溫卡」制度。隨後將原先擬拍攝作為內部衛教用的訓練短片，改為30秒的宣傳片宣導王品防疫作為，盼讓民眾安心、也讓員工安全。

李森斌指出，相較於受衝擊最大的桌菜、宴會型態，王品品牌多為2～4人的小團體用餐型態，旗下以套餐為主的夏慕尼、陶板屋、西堤、原燒等品牌業績甚至仍逆勢成長，認為此舉顯示消費者在疫情時最怕踩到地雷，會選擇讓人安心的餐廳用餐。

李森斌坦言，由於消費者減少外出，商場百貨來客人流減少，使王品的百貨商場店業績確有受到些許影響，但百貨商場店占比未達4成。整體而言，自年初六（1月30日）後的20天內，王品台灣地區總營收仍年增約3～5％。

王品截至1月在台灣共有279家門市。雖然遭逢新冠肺炎疫情影響，但李森斌對今年台灣地區營運維持成長仍樂觀看待，表示既有展店計畫維持不變，將以石二鍋、12MINI等火鍋品牌為主，總店數目標突破300家，新品牌則已推出「和牛涮」，將穩紮穩打經營。

至於中國大陸部分，李森斌表示，去年中國大陸營收貢獻已低於4成。為配合各地政府防疫措施，目前復工狀況仍不甚理想，僅約3分之1門市恢復營運，整體門市規模不排除調整可能。

(時報資訊)