金敏喜和洪尚秀戴情侶對戒。（圖／翻攝自Berlinale - Berlin International Film Festival Youtube）

柏林影后金敏喜3年前公開承認和已婚導演洪尚秀交往，男方隨後向結婚30多年的元配提出離婚，去年法院打臉宣判洪尚秀敗訴，主因是不允許導致婚姻破裂的配偶方提出離婚。最近洪尚秀和金敏喜等人出席柏林影展，眼尖網友發現兩人手上戴著情侶對戒，間接證明仍未分手。

金敏喜過去被稱為男神收割機，和李政宰、李洙赫、趙寅成等人曾交往，2015年她演出電影《這時對，那時錯》和導演洪尚秀結緣相戀，2年後兩人公開承認是情侶關係，但洪尚秀妻子強調不會離婚，甚至3度拒收訴狀，去年法院駁回洪尚秀的離婚訴訟，還暗指洪尚秀就是破壞婚姻的元凶。

韓媒報導，首爾家庭法院駁回洪尚秀的離婚申請，主因是不能接受破壞婚姻的一方提離婚訴求，除非另一方也同意離婚，且提出離婚者答應能照顧前任配偶，離婚才能成立。而金敏喜小三上位失敗後，最近仍和洪尚秀合作新片《逃走的女人》，兩人近日還和同片的另一位女星徐映花現身柏林影展，記者會上洪尚秀和金敏喜右手無名指上掛著對戒，似不在意去年離婚官司敗訴一事，繼續交往中。

(中時電子報)