為因應新冠肺炎對藝文產業的衝擊，文化部27日發布新聞稿表示，已研擬「藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施」四大方向，預計共將投入約新台幣15億元，包括短期紓困方案11億元，以及後續振興措施4億元，無論是藝文事業、團體或個人都在紓困、振興措施涵蓋範圍。

文化部表示，15億元經費中，8億元編列於行政院27日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》於行政院院會所通過之特別預算，包括紓困經費4億元、振興經費4億元。在不排擠原有年度補助經費前提下，另從文化部公共建設計畫移出可延後進行的工程經費，報請行政院核定，轉為「移緩濟急」預算共7億元，作為紓困補助用。

文化部表示，立法院已於日前三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，依據第九條第三項規定，文化部已研擬「藝文紓困及振興辦法（草案）」，近期將提報行政院審查核定後，即可展開申請作業。

草案中，在紓困方面，包括減輕文化藝術事業、團體及個人營運負擔、提供紓困貸款利息補貼、文化部所屬公有文化場館租金或規費減免等相關措施。在振興方面，行政院已將藝文產業納入經濟部振興抵用券之適用範圍，文化部也將推動提振文化藝術活絡、促進文化藝術消費及其他有助於文化藝術產業發展的措施。

短期紓困的11億元經費中，包含10億8000萬元的「藝文紓困補助」，將補助藝文事業、團體及個人的營運成本，包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本、場地租金等，以減輕營運負擔。也將補助因應疫情而推動的相關計畫，例如研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等。

另外2000萬元則將委由文策院支應，作為紓困貸款利息補貼經費。目前文化部已和經濟部達成共識，將藝文產業納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供紓困貸款、利息補貼及展延還款期限。無法納入中小企業優惠貸款的藝文業者，則可改向文策院申請紓困貸款利息補貼。

振興措施的4億元中，3億元為經濟部振興抵用券，將可用於藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等藝文消費，抵用券執行方式將由經濟部規劃。文化部也將另外策辦更多藝文產業振興措施，預計投入1億元。

文化部也將同步展開行政調控機制，既有的經常性補助計畫將提早撥款並調高第一期撥款比率，將於近期公告適用要點清單，也將簡化評量、評鑑及結案作業等，如遇特殊困難情況，則以專案協助辦理。文化部所屬公有文化場館也將提供租金或規費減免等相關措施。

(中時 )