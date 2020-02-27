大陸國家發改委27日宣佈，繼2月24日全國醫用N95口罩日產能突破100萬只後，25日醫用口罩日產能達到3212萬只，日產量達到3028萬只；包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到7285萬只，日產量達到7619萬只。

大陸國家發改委指出，25日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到7285萬只，日產量達到7619萬只；分別為2月1日的3.4倍、7.8倍，口罩產能用率達到105％，已初步緩解口罩的供需矛盾。

(旺報 )