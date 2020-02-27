陸口罩日產能產量 超過7000萬只 12:432020/02/27 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸口罩日產能、產量超過7000萬只。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發改委27日宣佈，繼2月24日全國醫用N95口罩日產能突破100萬只後，25日醫用口罩日產能達到3212萬只，日產量達到3028萬只；包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到7285萬只，日產量達到7619萬只。 大陸國家發改委指出，25日包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內，全國口罩日產能達到7285萬只，日產量達到7619萬只；分別為2月1日的3.4倍、7.8倍，口罩產能用率達到105％，已初步緩解口罩的供需矛盾。 (旺報 ) #口罩 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 # 台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩外套有用嗎？醫師曝使用時機 23:252020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 兩岸熱門新聞 陸防疫有進展！鍾南山：有信心在4月底基本控制疫情 - 兩岸 戰狼3！趙立堅再轟華爾街日報 美國務卿躺槍 - 兩岸 港佛堂經書跪墊有病毒 確認二代傳播 - 兩岸 陸口罩日產能產量 超過7000萬只 - 兩岸 - 旺報 陸政治局：湖北和武漢疫情形勢仍嚴峻 他地反彈風險不可忽視 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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