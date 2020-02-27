自指揮中心發布醫事人員出國禁令，引發醫事人員不滿。一名住院醫師透露，過去2年除了10天特休，每天4點就到醫院上班。更批一片口罩在醫院戴一天，隔天還要繼續戴著髒口罩才能進醫院，讓他心寒「防疫爛到不可思議」。

「這種政策，為何有人可以挺得下去？」這名醫師在Dcard發文，解釋為什麼被剝奪特休，醫生會如此氣憤，「過去兩年除了特休，我每天上班，四點到醫院、五點看病人資料，查完房進刀房，平均晚上九點半下刀」，之後回病房補病歷、補order、處理病人到11點，「如果沒值班就回家，準備晨會，寫paper弄年會弄報告。隔天3點半鬧鐘準時響起，催著你到醫院」。

結果原PO努力工作換來的10天特休、蜜月還被剝奪，「要我不能出國？憑什麼？這是最基本人權，還是說在台灣當醫生，基本人權都不配有？」現在政府表面上放寬，但把審核壓給醫院，跟轉彎前是一模一樣，都是限制出境。

原PO更說，自新冠肺炎開始，台灣防疫爛到一個不可思議，「我每天被配給一個口罩，一定要到醫院才能拿，但進出醫院都需要戴口罩。所以這一個口罩，不論中間接處新冠肺炎、肺結核、流感，通通得戴著，再把那充滿各樣細菌病毒的口罩放在家裡，不然第二天我還進不了醫院上不了班」，對整個國家政策失去信心。

(中時電子報)