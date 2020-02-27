全台血液庫存量告急！王品集團作公益，執行長李森斌今（2/27)日帶領西堤牛排三十位夥伴一起挽袖捐血，希望2月28、29日兩天可以募集到350萬CC的血液。

為呼籲更多人一起募血，西堤牛排今年特別在Facebook舉辦「熱血護台灣」更換頭貼活動，即日起至4/30止，至FB加上特效框功能頁面搜尋「熱血護台灣」圖框，即可將個人頭貼套上西堤牛排特製圖框，就能一起響應捐血活動，或分享西堤FB官方粉絲團篇貼文並hastag【#熱血護台灣】，到西堤全台門店用餐並出示FB頁面，消費兩客經典套餐立即享其中一客主餐免費升級為「海陸超級拼」優惠(價值109元)。即使礙於目前無法符合捐血條件的您，也能夠盡一份心力。

西堤牛排自2004年起，協助捐血中心紓解血荒，舉辦全國第一場「熱血青年站出來」活動，2008年擴大到全台捐血，幾乎每年不缺席。2018年花蓮大地震，西堤率先號召全台熱血青年站出來，兩日捐血人數即達近萬人，捐血袋數破萬袋，緩解血液庫存緊張。

西堤牛排呼籲，受到疫情影響，為考量用血安全，台灣血液基金會日前已公布，配合中央流行疫情指揮中心旅遊警示地區調整，近期曾到訪中、港、澳、新加坡、日、韓、義大利、伊朗等地的民眾，需暫緩捐血28天，確保血品安全。台北捐血中心也強調，為保障每個捐血人的安全，捐血中心均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心；另外也提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫，並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。

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