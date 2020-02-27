中視周六晚間8點綜藝《我愛冰冰Show》收視亮眼，4歲以上平均收視達1.63，製作單位感謝觀眾肯定，對於節目內容仍不斷求新求變，本周邀請「蘋果花歌后」楊燕上節目，她與方順吉一同帶來精彩的傳統京劇「梨花頌＋新貴妃醉酒」，楊燕登場時以京劇臉譜現身，華麗的服裝及精緻的舞台設計，再加上高亢優美的嗓音，現場為之驚艷，主持人陽帆更起立鼓掌，「超級精彩！」

楊燕為呈現正統京劇，光畫臉譜就花了2小時，還透露這是她人生首次，差點禁不住頭飾的重量而暈倒，製作人讚嘆楊燕的認真與敬業，「原本只是要請節目梳化老師簡單化妝，但燕姊說要做就要做到最好，如果不是傳統京劇妝髮服裝，她就不接通告！」最後與專業團隊合作，短短約6分鐘的表演，前置作業就準備3天，花費近4萬元，可見製作團隊與藝人為呈現好節目的用心。

東諺（左起）、陽帆、楊燕、白冰冰、阿文開心同台。（中視提供）

楊燕也為節目獻唱經典歌曲〈蘋果花〉，美妙歌聲令人如癡如醉，主持人白冰冰更讚，「燕姊太厲害了！肺活量爆表，一口氣唱完轉音又拉尾音。」楊燕演唱連換2套禮服，陽帆眼尖發現歌后在服裝上很花心思，「燕姊服裝超華麗。」一旁的陳國華也說：「這衣服美到我都想穿。」楊燕提及為了來《我愛冰冰Show》錄影，特別從美國購買當地設計師專為華裔女性量身打造的洋裝款式，對於上通告一點都不馬虎。

同集來賓還有陳國華、秀蘭瑪雅、方順吉、朱海君、艾成、張芸京、江惠儀、民雄等，張芸京留長髮穿長裙，展現女人味，她與艾成在《我愛冰冰Show》組成「京成兄妹」，飆唱〈霍元甲〉一曲，展現實力派唱功，艾成還加碼大玩雙截棍，將現場氣氛炒到最高點。《我愛冰冰Show》每周六中視晚間8點播出，周日晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )