百年文化的大甲媽遶境活動，今年因新冠疫情延燒，鎮瀾宮昨日一早才對外宣告遶境續辦，廟方今日大轉彎，由董事長顏清標出面宣告延期，是否有跟媽祖擲筊？顏僅說，他沒跟媽祖請示，但有跟祂稟告遶境要延期。

大甲媽原定起駕日3月19日是元宵節由媽祖決定的，那延期要不要請示祂？顏清標表示，有拜拜跟媽祖稟告，不然這個也叫擲筊、那個也叫擲筊，萬一祂說要去怎麼辦？

(中時 )