因應新冠肺炎疫情延燒，大型活動是否停辦受到矚目，蔡英文總統昨宣布暫停籌辦520就職，新北市政府昨晚也宣布停辦萬金石馬拉松，政府帶頭取消舉辦大型活動，就連昨天宣布如期舉行大甲媽遶境的大甲鎮瀾宮，今宣布媽祖遶境延期。民進黨多位立委都肯定鎮瀾宮的決定符合社會期待。無黨籍立委林昶佐表示，主辦單位決定延期舉行媽祖遶境，是比較妥善的因應方案。

百年傳統的大甲媽遶境進香活動，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，擔心數十萬人聚集的媽祖繞境成為防疫破口，要求廟方停辦、延期、縮小規模等聲浪不斷，妙方昨晚開會決議尊重防疫專業，宣布大甲媽遶境進香活動延期，待疫情趨緩時擇期舉辦。

得知大甲媽遶境延期消息，綠委管碧玲在臉書表示，歡迎鎮瀾宮董事長顏清標加入防疫這個手牽手的大家庭，顏董事長從善如流，拍拍手。管碧玲認為，防疫紓困特別條例的授權，雖中央沒有直接下令介入，反而是用柔性勸導的方式，也因為特別條例讓整件事發展節奏清晰明瞭，也有助功效果。

鎮瀾宮原本有意讓大甲媽遶境照常舉行，如今政策大轉彎，外界認為蔡總統宣布暫停籌辦520就職典禮帶起風向，以至於民間也跟進大型活動取消或延期。綠委陳亭妃、何志偉表示，總統做出好的示範，明示所有公私機關團體因應防疫，對於大型活動舉辦應該做調整，避免形成防疫缺口。

林昶佐表示，政府若要用特別條例受權做出一體適用的規定很難，畢竟活動形式很多，像是演唱會、運動賽事、宗教活動等，很難有統一的標準，對社會經濟衝擊也很大，回歸各主辦單位自行判斷是比較妥當的做法。

(中時 )