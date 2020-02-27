嘉義縣自3月1日起在衛生局2樓成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，今舉辦啓動記者會。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府關懷服務中心將送居家檢疫、隔離民眾「居家防疫安心包」。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁主動致電關懷居家檢疫的何姓民眾，除了詢問目前的狀態外，也說明「嘉義縣政府關懷服務中心」將會盡最大的鼓勵關懷。（呂妍庭攝）

新冠肺炎疫情攀升，嘉義縣至今尚有67位民眾處於居家檢疫階段，為陪伴居家檢疫及隔離民眾度過隔離期間，嘉義縣政府整合相關單位成立「關懷服務中心」，3月1日起將正式上路，除送居家檢疫、隔離民眾「居家防疫安心包」，也將提供民眾就醫協助、物資提供、急難疏困等服務。

嘉義縣自3月1日起在衛生局2樓成立「嘉義縣政府關懷服務中心」，設置24小時服務專線，05-3621150，整合各局處、心衛志工及18部鎮市區公所等人力，提供居家檢疫多項貼心服務，「安心」度過14天檢疫期。

上午啓動記者會上，「防疫事大家事」，翁章梁說，居家檢疫跟隔離都需要14天，鑒於家庭狀況的不同，政府有需要提供各方面的協助及關心，不僅是防疫上所需的物資，在隔離者心理上的緊張及困擾，也需要有專業人員給予協助。期望14天內，無論在個人的健康及生活，關懷中心都能提供適度的解決，同時呼籲民眾遵守防疫相關規定，檢疫期問不要趴趴走、外出，如果連聚不上，就會通報警察協尋，甚至受到重罰。

(中時 )