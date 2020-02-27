新北市長侯友宜27日出席行政院會，針對新冠肺炎疫情，向行政院長蘇貞昌動之以情，強調院長「你聽別人的話聽的進去」、「我懂你的個性」；蘇貞昌也宣布中央流行疫情指揮中心，從二級提升為一級開設，由陳時中部長擔任指揮官。

侯友宜在院會指出，自第19例病例確診以來，政府面臨無症狀感染者新型態的防疫挑戰，新北市即以「準社區感染」的整備來因應，同時也建議衛福部，社區感染演練要超前部署，新北市一定與中央並肩作戰，並願意身先士卒做「社區感染防疫實兵演練」，提供全國各縣市觀摩，屆時邀請院長、部長蒞臨指導。

侯友宜強調，中央做不到的，新北願意來做，光是孩子開學，我們就做了兩次的校園防疫演練，市府團隊都全力投入」，並製作防疫演練手冊發送各校確實執行。

侯友宜也拿過去兩人上司、下屬關係動之以情表示，他跟院長做事情這麼多年，先前兩人一起拚治安一事，「那時候院長找我去說了兩小時，我說的建議你每項都有聽進去，你聽別人的話聽的進去」，所以他相信陳時中部長跟院長說的，院長都有聽進去。

侯友宜最後表示，謝謝院長讓他說這麼多，算是補足他前幾次沒有說的話，如果院長有覺得他說不對的地方，也請院長告訴他「我瞭解你的個性，謝謝院長。」

蘇貞昌在會中指出，對各界比較疑慮的事情，侯市長也都在第一時間做得非常正確，配合中央相關政策、作為及說法。這段時間，侯市長所做真如他所說做到「中央地方一條心，大家同步齊力」。

(中時 )