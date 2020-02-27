美國不鏽鋼及鋁板通路商大成鋼(2027)，近期受到保守資金青睞，並獲外資連續12日共計買超8102張，26日單日買超1275張，帶動近來股價抗跌，穩於30元之上。

隨著美國市場工作天數增加，大成鋼今年1月營收57.91億元，月增率31.73%，年減24.88%。

去年大成鋼的鋁板業務銷售減少，整體業績比前年高檔下滑。大成鋼2019年合併營收779.48億元，較2018年新高減少7.13%。

大成鋼的鋁捲板業務去年受到市場供過於求影響，銷量及價格下降，至於不鏽鋼業務也受到美國祭出25%關稅影響，市場削價競爭；因兩大主力產品市況皆不佳，大成鋼去年獲利也衰退。2019年前三季稅後淨利20.33億元，年減57.12%，EPS 1.66元。

大成鋼為美國不鏽鋼通路商，主要產品為不鏽鋼品與鋁捲板，各佔營收約45%與55%，去年營運衰退主要受到鋁捲板產品量價都下降影響，若今年鋁捲板需求回溫，有助於今年整體營運回升。

(時報資訊)