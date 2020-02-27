民眾擔心離島交通成為防疫缺口。（流浪大叔歐多拜提供／楊漢聲翻攝）

新冠肺炎疫情延燒，全球出現多位確診案例，台灣在醫療人員努力下將確診人數控制在30多人，但蘭嶼國小校長夏曼威廉斯憂心離島對外交通成為防疫缺口，日前寫信向台東縣長陳情，希望縣府於登機前及登船前能替乘客量測體溫。

蘭嶼及綠島對外交通全都仰賴飛機和客輪，民眾擔心飛機及船艙密閉式空間成為防疫缺口，希望縣政府於登機及登船前測量旅客體溫，避免離島交通成為防疫缺口。

蘭嶼國小校長夏曼威廉斯對此感到憂心忡忡日前寫信向台東縣政府陳情表示，蘭嶼及綠島民眾居需搭乘飛機及客輪往返台東，機艙及船艙都是密閉空間，若有新冠肺炎患者搭乘，必定感染同行乘客，造成離島防疫缺口。

夏曼威廉斯強調，若新冠肺炎在離島感染流行，兩地之醫療資源必定無法負荷，故請縣長能採取預防性措施，派員於登機及登船前替旅客量測體溫，避免成為防疫缺口。縣府則回應，有關飛機及輪船加強監測體溫衛生局並非權責單位，建請聯絡機場及港口之權責單位。

民航局台東航空站表示，會依照規定設置篩檢站來加強量測體溫。航港局東部船務中心，船上會定期消毒，船員也會戴口罩，如果旅客怕被傳染自己本身要配戴口罩，剛剛接獲中央疫情指揮中心提升至1級開設，詳細防疫措施尚未公布，待確定後一切依中央指示規定協助辦理。

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(中時 )