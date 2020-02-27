鐘南山：疫情首先出現在陸 但不一定源於此 12:352020/02/27 中時電子報 馮英志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 正值外界關注新冠病毒起源之際，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山27日表示，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正值外界關注新冠病毒起源之際，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山27日表示，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。 據陸媒《人民網》報導指出，鐘南山在廣州市政府於廣州醫科大學的疫情防控記者會上表示，對疫情的預測，我們首先考慮大陸，沒考慮國外；現在國外出現一些情況，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。 (中時電子報) #新冠病毒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #大陸 #疫情 #鐘南山 #發源 #NCP 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅遊疫情建議注意、警示區歸國 疫情中心：自主健康管理14天 23:172020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 防疫總動員 習開17萬人大會 04:092020/02/25 焦點新聞 廣東村居網格化 打通防疫毛細管 04:092020/02/25 焦點新聞 武漢朝令夕改 封城解禁急轉彎 04:092020/02/25 焦點新聞 陸拚復工 中小企業不足三成 04:102020/02/25 財經要聞 陸國關學者：疫情防控、國際社會只剩唯一選擇！ 09:302020/02/25 兩岸 【信民播客】龍觀點EP13｜新冠肺炎疫情中國轉好、世界變壞，全球抗疫有賴中國經驗輸出？ 11:492020/02/25 政治 義大利疫情嚴峻 指揮中心：旅遊升至第二級警示 13:522020/02/25 生活 疫情重創亞洲 法人仍看好亞股後市 04:102020/02/27 投資理財 國際熱門新聞 舊金山疑現社區傳播新冠肺炎首例 病源不明 - 國際 德國衛生部宣布大流行 已無法控制疫情 - 國際 新加坡男子違反居家隔離規定 落得如此下場 - 國際 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 杜特蒂就是狂！昨禁台令 今送醫赴台受訓 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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