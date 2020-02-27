正值外界關注新冠病毒起源之際，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山27日表示，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。

據陸媒《人民網》報導指出，鐘南山在廣州市政府於廣州醫科大學的疫情防控記者會上表示，對疫情的預測，我們首先考慮大陸，沒考慮國外；現在國外出現一些情況，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸。

(中時電子報)