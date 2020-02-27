台灣出現一例非法印尼看護感染新冠肺炎，非法外籍看護成了防疫缺口，台南市長黃偉哲表示，為避免出現防疫黑數，將加強查緝非法看護。台南市勞工局表示，將持續向民眾宣導不要聘僱來路不明之非法移工，不僅違反就業服務法，也可能讓自身暴露在感染的風險中。

此外，有民眾向勞工局反映，若家中外籍看護必須隔離檢疫，看護工作無人可代理，雇主自己亦分身乏術，要求勞工局提前規畫因應替代方案，勞工局表示將立即向勞動部回報民眾意見。

勞工局27日舉行記者會，呼籲雇主和移工，短期內先避免有返鄉之計畫，以免後續可能因為轉機而有居家檢疫隔離的必要；亦將持續透過生活照顧計畫書的訪查，向移工及雇主宣導相關防疫資訊。

此外，由於疫情持續蔓延，衝擊各行各業生計，目前台南市轄內已有5家事業單位通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」，合計468人放無薪假，主要業別為服裝批發業及機械製造等相關產業。

為因應無薪假恐將隨疫情擴大的風險，勞動部草擬系列因應措施，其中「安心就業計畫」將動用就安基金補貼放無薪假勞工的薪資，用勞保投保薪資作為計算基礎，將補貼勞工薪資差額的一半。

台南市勞工局也鼓勵並協助事業單位申請勞動部的「充電再出發訓練計畫」，對於減少正常工時參加訓練課程的勞工，得申請教育訓練津貼補助，補助金額比照每小時基本工資158元發給，最高可領到1萬8960元；事業辦理訓練課程，補助訓練費用上限也提高到350萬元。

勞工局今天也啟動「勞權報您哉，台南走透透」計畫，將對逾1000家低風險、小型企業推動舉辦勞動基準法宣導、法遵輔導。勞工局局長王鑫基說，法遵輔導因不會有群聚感染之虞，因此會即刻啟動，並針對近期大家所關心無薪假，充電再出發之相關安心就業計畫一併宣導，讓企業及勞工都瞭解相關權益。

(中時 )