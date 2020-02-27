老饕不出門、能食圓山味！圓山飯店搶宅食商機，宣布即日起至4月30日止，全新推出「圓山美食速速GO!」服務，讓民眾電話隨點享優惠、預約取餐免等待、即停即取免下車，體貼宅饕客的好胃口。

圓山除寬敞氣派的主館大門車道外，金龍廳亦有快速便捷的迎賓車道，配合全新服務，圓山將得天獨厚的金龍廳迎賓車道擴展為「取餐車道」，推出取餐免下車的「圓山美食速速GO!」服務。賓客於約定時間抵達飯店金龍廳大門入口車道，即有專人將美食送到車前；外帶料理享最低6.5折起限期優惠，指定伴手禮享第二件5折。

圓山大飯店即日起至4月底，集結各廳推出精彩外帶料理，每道菜優惠價120元至800元不等，也有4至5人份分享餐可供選擇，優惠價1,600元。活動期間，圓山牛排館推出主廚精選推薦料理6.5折起，包含「松露野蕈奶油醬佐手工皮帶麵或義式燉飯」、「奶油干貝鮮蝦青醬寬麵」、「傳統式馬格麗特8吋披薩」及「義大利肉醬筆管麵附太陽蛋」。

金龍餐廳單點品項包含「碳烤乳豬拼盤」、「蕃茄牛腩煲」、「金銀米鮑粒炒飯」等多道料理及「XO醬蘿蔔糕」、「明蝦干燒賣」點心。針對小家庭，則推出4至5人份的金龍A、B分享餐，包含脆皮炸子雞(半隻)、乾隆一品煲、白灼海蝦、蠔油芥蘭、鹹魚雞粒炒飯等精彩美饌。

圓苑餐廳除特別推出適合輕鬆聚餐的4至5人份A、B分享餐外，該餐廳單點全品項亦享8折外帶優惠。招牌料理紹興醉雞、紅燒下巴、西湖醋魚等分享餐盡皆囊括，單點美食更是精彩。松鶴自助餐廳則搭上這股外帶美食風潮，推出限期單點菜單；凡點購指定任一品項即加贈排隊也不一定買的到的「圓山圓珍珠奶茶」1杯。

圓山大飯店限期「圓山美食速速GO!」活動，取餐前2小時去電預定即可，享外帶美食優惠價、免費停車1小時、專人安排送餐的「免下車」服務及消費滿10,000元(含)以上，距飯店5公里內可享免費外送到府。限期至4月底止。

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