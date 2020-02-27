交通部今（27）日表示，目前觀光紓困方案法制作業已完成，今天全數完成公告、並即日起受理業者申請，五大案共計32億元，其中特別針對「旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助、旅行業停止出入團之補助、入境旅行社紓困」三項共12億元，優先協助業者辦理，同時，觀光局也開放台北、高雄旅服中心，供各旅行業公協會舉辦說明會。

據了解，交通部日前提出500億「紓困、復甦與振興方案」，其中用於最緊急紓困的有142.3億元，交通部近日全力趕辦行政程序，除了昨（27）日已公告實施要點的「觀光人才補助8億元（觀光局5億、公路總局3億）」，另外四項，包含：旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助（2億）、旅行業停止出入團之補助（7億）、入境旅行社紓困（3億），以及協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼（12億）也自即日起開放申請。

觀光局表示，旅行公會全聯會理事長蕭博仁25日和旅行業品保協會、全台六都一省旅行公協會理事長和觀光局長周永暉商議紓困議題，觀光局業務組及國際組除了了解業者心聲，觀光局也當場承諾優先完成五項紓困要點的發佈，盼盡快幫助到業者。

記者在此也一次整理五大紓困方案的經費、適用對象、補助方式、申請上限等條件，供需要紓困的業者參考。

第一在「旅行業接待大陸旅行團提前離境等」項目，觀光局說，是針對陸客團提前離境或是取消陸客入境，經統計影響24家旅行社、68團、1,148人，因此投入2億元，針對19人以下旅行團補助最高5萬，逾20人團體補助最高8萬，每位旅客的機票費，預計每位補助2萬給旅行社。

第二是「旅行業停止出入團之補助」，對於國人出團到義大利、菲律賓、越南等國，因當地防疫禁令臨時卡關、無法順利出團者，觀光局投入7億元，每團最高補助5萬元，每家旅行社業者申請最高50團、共250萬元。

第三是「入境旅行社紓困」方面，對於旅行社因防疫因素，取消入境觀光團，包含修學團、郵輪岸上行程等，觀光局也撥出3億元，給予每一綜合旅行社申領上限350萬元，每一甲種旅行社上限250萬元，盼針對接待入境旅客之旅行社提供紓困補助，維持業者之基本營運。

第四是在「融資周轉貸款協助及利息補貼」，針對旅行業、旅宿業及觀光遊樂業（含民宿業）提供12億元經費，觀光產業取得融資周轉貸款，最高可貸3億元、營運周轉金最高6千萬；而旅館業資本性融資最高3千萬，營運周轉金最高1千萬元。而民宿業只要具備商業登記或稅籍登記，可貸款最高1千萬元、營運周轉金最高300萬元。

第五則是「觀光人才培訓」，交通部提供8億元經費，觀光局獲5億、公路總局獲3億元，提供「觀光、旅行、旅館、遊樂、遊覽車、租賃小客車、計程車」等相關公會、協會、法人組織申請培訓計畫，了解新科技運用、異業結盟或參訪標竿企業等。2月26日公告後、半年內開放申請，補助每人每小時158元培訓費，每月最高補助120小時、共1萬8,960元，每個培訓案最高300萬元，但未限定單一公協會申請上限，盼協助業者「先蹲後跳」。

(工商 )