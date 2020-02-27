每個人在日常生活中，或多或少都曾有過扭傷腳踝的痛苦經驗。但之前在中國大陸，有一位女記者在寒冷的冬天扭傷腳踝，看診檢查當下沒有大礙，但她卻在傷後12天莫名猝死。外科醫師江坤俊提醒，看似平凡的扭傷，其實不能小看，扭傷如果傷到血管，容易出現靜脈血栓，若栓塞出現在關鍵器官，可能就會帶來生命威脅。

江坤俊在《健康2.0》節目中，針對大陸女記者扭傷腳猝死的案例提出分析，他表示，這個案例看似離奇，其實並不意外。他推測，這個女記者會猝死，可能有兩個原因。第一個原因，有可能女記者在受傷當下，傷到了血管，這時可能會出現一些靜脈的血栓，但這種栓塞打到肺部，造成肺栓塞的機會不大。

第二的可能的致死原因，江坤俊認為，有可能女子受傷剛好在冬天，冬天天氣冷，四肢血液循環本來就不好，加上女子可能因為扭傷部位疼痛，不敢亂動，「導致肢靜脈栓塞，進而打到肺部，造成肺栓塞。」

面對扭傷該處理？江坤俊說，過去醫囑都會要求扭傷病患一定要冰敷，但他提到，現在冰敷的時間，不用再像以前一樣，要冰敷滿24小時，「只要有冰敷到6小時，其實已經足夠」。另外在扭傷後的恢復階段，江坤俊提醒，患者千萬不要怕痛而不敢伸展、動一動受傷部位，一直擺著不動，反而血栓容易跑出來，恢復期一定要多伸展動一動，才能避免栓塞，加速復原。

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(中時電子報)