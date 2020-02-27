年度盛事「大甲媽9天8夜遶境」原預計3月19日起駕，由於疫情關係，大家擔心會成為防疫破口，因此對是否舉辦一事展開激烈爭論；今（27日）鎮瀾宮宣布，全力支持政府防疫工作，將繞境活動延期舉辦。對此，前立委顏寬恒在臉書表示，至今未收到指揮中心的明確指示，另外，昨董事長顏清標主動聯繫、欲拜會陳時中，也被部長以會議為由取消。

鎮瀾宮經過討論後，決定延期辦理繞境活動。前立委顏寬恒坦言，「防疫視同作戰，正處在這個風聲鶴唳的時刻，我們知道應該順從政府指示以及民意潮流而為；但政府防疫與宗教傳統活動的折衝，所應面臨雙方面的輿論壓力，我們都希望廟方能夠和政府攜手合作、共同面對，不僅是鎮瀾宮，而是全台所有宗教團體。」

顏寬恒指出，過去，大甲鎮瀾宮繞境進香，得到世界三大宗教盛事的美名，更獲得海內外信徒的支持與認同，歷任正副總統、行政首長、中央民意代表，亦往往於繞境期間前往鎮瀾宮朝聖、共沐神恩，但在面對疫情時，卻讓廟方獨自承擔各界正反批評，「我想這不是對於媽祖或是任何信仰的基本尊重。」

但避免疫情擴散，是全國人民的首要目標。顏寬恒強調，鎮瀾宮絕對願意配合中央疫情指揮中心一切的指示，全力配合防疫，至今也未收到指揮中心的明確指示；而董事長顏清標昨（26日）原本主動聯繫、欲拜會陳時中，尋求專業意見，但因部長以會議為由取消。

他盼望，在疫情結束後，鎮瀾宮世界三大宗教盛事的盛名，能夠讓台灣本土的媽祖文化，繼續在國際間發揚光大，繼續讓宗教作為我國在國際社會間交流的軟實力，祈祐全體國人平安健康、度過難關。

不過外傳顏清標昨（26日）下午曾與陳時中有通過電話，對此顏清標證實，確實有這件事情；他表示，「我是請益他防疫專家，這也沒什麼秘密，他說我們兩方面來努力，他是防疫專家，我不是遶境專家只是有經驗而已，這不是什麼秘密。」但他否認雙方有見面。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)