台灣三星(Samsung)日前已經確認，將會在 3 月 4 日以線上直播的方式公布 Galaxy S20 系列在台上市規劃。如果你有意入手 Galaxy S20 系列，打算選擇哪一款呢？根據三星官方公布的 Galaxy S20 系列相機新功能，唯一具備 100 倍超高倍變焦(Space Zoom)特色的 S20 Ultra 輕鬆就能拍月亮，有興趣的朋友或可參考。

在 Galaxy S20 系列在全球各市場上市前，三星透過官網詳細分享了 Galaxy S20 系列的相機功能，包含一鍵拍錄、超穩定動態攝影、夜景模式等等。其中，三星也特別分享了 Galaxy S20 Ultra 100倍超高倍變焦的用途之一，就是可以拍月亮。從官方曝光的圖片來看，效果相當亮眼，比起市面上多是 2X ~ 5X 變焦的手機來說，100倍變焦的拍攝能力絕對是一大亮點。

三星官網分享的 Galaxy S20 Ultra 100倍超高倍變焦功能拍攝月亮的照片。(摘自三星官網)

三星 Galaxy S20 系列共有三款機種，分別是 Galaxy S20、Galaxy S20+ 以及 Galaxy S20 Ultra，其中 S20 以及 S20+ 都是採用 6400 萬畫素主相機(S20是三攝、S20+是四攝)，唯有 Galaxy S20 Ultra 是採用 1 億 800 萬畫素影像感測器(主相機四攝)。而正是借重這一顆超高畫素感測器，S20 Ultra 得以擁有 100倍變焦功能；對比之下，Galaxy S20 以及 Galaxy S20+ 都僅支援 30 倍變焦。

有趣的是，拍月亮這一招，華為 2019 年發表 P30 Pro 的時候就已經拿來做為宣傳方法，華為當時是指 P30 Pro 具備 50 倍變焦能力，並提供的特別的月亮模式，並且會在相機偵測到類似月亮的物件時，以 AI 算法優化拍攝結果，當初在上市之際還曾因為媒體評測宣稱月亮是用 P 的(PS後製之意)而引發軒然大波。而小米先前發表的 CC9 Pro 是第一款採用三星 1 億 8 百萬畫素影像感測的機種，官方稱手機擁有 50 倍變焦能力，可將手機相機當作望遠鏡來使用。而小米 10 Pro 以及三星 Galaxy S20 Ultra 是今年內發表，宣稱採用了三星 1 億 8 百萬畫素影像感測器的機種，不過僅有三星在相機裡做出了 100 倍變焦的功能，成為了當前的獨家特色。

(中時電子報)