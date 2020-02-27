北市1名38歲女子生前有發燒症狀，23日不幸驟逝，台北地檢署擔心疑似有新冠肺炎的可能性，讓死者在新北市立殯儀館冰了5天，僅回覆家屬「死因不詳，不准火葬」，遲未檢驗到底是否染疫，令家屬急壞，淚控法醫、檢察官態度消極，「等待快頭七，連法事都不能做！」北檢回應，往生者的同事近期從國外返台，所以才需進一步確認死因。

家屬表示，女子生前沒出國，22日晚間10時因頭痛、輕微發燒37.9度，自行服用退燒止痛藥後便睡去，23日上午9時女子的丈夫叫女子都叫不醒，醫護人員到場宣告已過世，家屬隨後到警局作筆錄，偵查隊說檢察官懷疑有新冠肺炎的可能，下午2時先將女子的遺體送到殯儀館去冰，接著偵查隊稱聯繫不上衛生局，無法勘驗。

家屬指出，她24日下午4時主動聯繫北檢，到了晚6時許，檢察官、書記官、法醫才姍姍來遲，雖穿著防護衣到相驗室，但只是拍張照就走了，也沒採集檢體，接著就遲未有下文，打給疾管署也說未接獲地檢署通報，所以只能找北市議員徐立信幫忙，「遺體都冰了5天，還不知是否確診，我們也都很配合，但現在周遭人都覺得我們也染疫，心力交瘁！」

徐立信痛批，5天過了，完全沒通知檢疫進行狀況，北市衛生局、疾管署稱北檢沒發文說要檢疫，相關單位無任何作為、互踢皮球，無法確診、也無法讓家屬接受檢疫或隔離，就這樣四處趴趴走，接觸者難以估計，顯然已成為防疫大漏洞。

北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，23日接到書記官來電說要了解情形，經查後回覆女子沒有肺炎，傳染病通報系統沒女子的資料，但接下來也要法醫相驗後，有證據確認女子疑似罹患肺炎，衛生局才會再進行檢疫，但還沒等到法醫回覆，另外依規定往生者若疑似肺炎，死後24小時內要通報衛生局，衛生局就會立即檢疫。

北市警局中正第二分局偵查隊長吳添發表示，23日上午獲報就連絡家屬做筆錄，然後就報請地檢署相驗，地檢署當天指示後就移到殯儀館冰存。

北檢發新聞稿回應，因報驗時僅有家屬筆錄，尚無就醫紀錄、家人之入出境紀錄、工作處所同事接觸對象等資訊，所以聯繫北市衛生局人員，確認往生者是否有居家隔離、居家檢疫或自主健康管理等身分，經衛生單位回覆無法檢疫後，遂於24日前往相驗，並於當晚以視訊詢問家屬，並持續指揮司法警察查訪往生者工作地點同事的旅遊史、工作內容與辦公室陳設。

檢方表示，檢察官25日取得相關查訪資料後，於同日晚間與法醫共同研判相關資料，26日交付家屬已開立的相驗屍體證明書，因根據家屬陳述其近日有感冒症狀，但無重大或慢性病史，也未提供往生者相關就醫紀錄，考量往生者過世前曾發燒，死因無法判斷，又往生者同事有於近期自國外返台，工作地點也會與入境客戶往來等情，故需進一步確認死因，以達迅速、正確處理案件。

(中時 )