南瑤宮到笨港進香，2月8已經率全國之先，宣布縮短為2天1夜，但這次遶境議題沸騰，為了不減媽祖護佑眾生的美意，27日再次決定延期進香，等待疫情平息，再稟告媽祖，另外擇期舉辦。

新冠疫情風暴席捲，彰化市長林世賢仍擔心疫情，27日上午由3位輪值會媽會大總理，協同管理人、代表會主席與代表，進行到論，決定今年度笨港進香縮短天數、規模和徒步改搭車還不構，決定延期舉行了。

南瑤宮是率先反應了疫情影響民心，8日上午舉行十媽會總理元宵會議，就以笨港進香輪值的三尊會媽總理意見為主，與會人員的多方討論，取得了一致的共識，為顧及疫情防護，參與人員的健康，決定謹慎行事，向媽祖請示是否縮短人數，不要牽動大規模人群聚集。

市長林世賢兼南瑤宮管理和十媽會總理及南瑤里成功里里長，再次向媽祖焚香稟報並擲筊聖示，庚子年二媽五笨港進香照常舉行，但原定7天6夜行程更改為2天1夜，以原定起駕日期於農曆2月28日起駕，全程坐車回程在彰化市遶境。

但是全球疫情還在燒，遶境、大型活動可能引發疫情不可控制因素也越發引起恐懼，地方紛紛認為這時間，不該再舉辦大型活動了，市長林世賢聽到民眾的聲音，當初是因為疫情考量，才將南瑤宮進香行程縮短，進香人數僅限媽祖會幹部成員大約300人參加，如今配合宗教界一致作為，配合民心和政策，等待疫情平息後擇期舉辦。

(中時 )