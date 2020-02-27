台南土城正統鹿耳門聖母廟往年每逢農曆3月22日、23日都會舉辦大型慶典慶祝媽祖壽誕，一場慶典至少聚集數萬人次，今年廟方響應新冠肺炎防疫工作，27日宣布今年的媽祖壽誕慶典（國曆4月14、15日）將無限期延後或取消。
台灣3月進入媽祖慶典熱，今年逢新冠肺炎疫情升溫，全台宮廟活動舉辦與否都受考驗，多數延期舉行。
台南土城正統鹿耳門聖母廟今年的媽祖壽誕慶祝活動沒有建醮遶境，廟方將只舉辦媽祖壽誕慶典，但若照往年規模，預估各種周邊活動仍將吸引數萬人次參加，對新冠肺炎的防疫是一大考驗。
聖母廟主委王明義表示，依慣例每年農曆3月22、23日兩日，都會推出的萬斤虱目魚料理、壽麵等美食免費品嘗，還有22日晚上星光夜跑及無人機表演，今年為因應新冠肺炎疫情升溫及防疫政令，決定無限期延後或取消相關活動，農曆3月23日的媽祖壽誕祭典，由廟方內部人員自主祭祀完成。
(中時 )
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