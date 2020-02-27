響應防疫行動，台灣大(3045)集團總動員，旗下台灣大寬頻推出「免費居家防疫套餐」，即日起，凡是台灣大寬頻既有用戶、且為政府公告之居家檢疫對象者，都可透過台灣大寬頻服務專線申請「免費居家防疫套餐」，立即享有14天高畫質數位頻道套餐、以及機上盒myVideo豪華月租免費收視服務。

台灣大寬頻表示，即日起推出的「免費居家防疫套餐」，將提供所有居家檢疫者免費試看多種套餐組合，計有超過40個高畫質數位頻道，包含HD99高畫質套餐、親子套餐、娛樂套餐、HBO電影套餐、豪華電影套餐、運動套餐、以及博斯運動套餐等，從即時新聞、熱門電影、時尚娛樂到知性紀實、居家親子等，內容多元豐富，應有盡有，還可再加碼送機上盒myVideo豪華月租，超過17,000部強檔電影、熱門戲劇、親子卡通免費觀賞，讓民眾居家檢疫期間仍能享有生活品質。

台灣大旗下OTT串流平台也群起響應，宣布與桃園市政府合作，提供myVideo影音、MyMusic音樂14天免費月租序號各3,000組，讓居家檢疫民眾隔離期間擁有上萬影音片庫、近千萬首音樂曲庫、與疫情相關的居家護理、財經分析等Podcast節目相伴，台灣大myVideo其實早在日前首先響應新北市府「居家防疫關懷包」，提供myVideo免費14天豪華月租序號3000組，由新北市府隨機發給居家檢疫民眾。

除台灣大寬頻外，屬同集團的凱擘大寬頻已推出「免費居家防疫套餐」，即日起，凡凱擘既有用戶且為政府公告之居家檢疫對象者，透過凱擘大寬頻服務專線申請「免費居家防疫套餐」，就能立即享有14天高畫質數位頻道套餐及機上盒myVideo豪華月租14天免費收視服務。

(時報資訊)