宏碁(2353)新世代電競社群平台 Planet9在今年初進入公開測試階段，今日更宣布將自即日起推出《PlANET9 校園先鋒計畫》，將在Planet9平台上推出多項挑戰任務，凡參與計畫並完成挑戰者，就有機會加入宏碁電競社群平台團隊實習。

Planet9是全球唯一整合多項電競社群功能的平台，玩家們除了能利用Planet9平台找隊友、組戰隊，也能透過數據或分析功能更透徹了解自身與隊伍的優、劣勢，未來甚至能夠招募教練，協助玩家們能夠更全面地提升自己能力，在電競領域中成為佼佼者。

在全球瘋電競的熱潮之中，台灣政府、產業、學術等領域皆看好電競發展，甚至數度提出「電競即運動」的議題討論，相繼投入資源，提供具備潛能的年輕玩家們能夠即早接觸電競領域，發揮實作能力。《PLANET9 校園先鋒計畫》也一秉支持的心態，鼓勵校園中對於電子競技懷抱熱血的年輕玩家們能夠即早接觸電競產業，進而了解產業動態、規畫職涯發展。

《PLANET9 校園先鋒計畫》即日起至8月底以前將持續號召玩家加入，在這一段為期近六個月的時間內，玩家們可以自由報名參與由Planet9團隊制定的電子競技學習內容，包含實際接觸PLANET9 平台開發、電競講座課程、電競賽事與活動企畫工作坊等，讓年輕玩家藉由對電子競技、遊戲的熱血精神，能夠在就業前提早接觸電競產業並專精所長、釋放潛能。

(時報資訊)