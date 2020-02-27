北市跟進一級開設 柯文哲任指揮官 12:592020/02/27 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市府跟進中央一級開設，由市長柯文哲擔任指揮官。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防堵新冠肺炎疫情，蔡政府28日決定，防疫指揮中心提升為一級開設，北市府為跟進中央，也將在下午3時提升一級開設，並由市長柯文哲擔任指揮官主持。 蔡英文總統今日視察化學兵，強調由國際疫情日漸嚴峻，決定超前部署，防疫指揮中心已提升為一級開設。而日前北市副市長黃珊珊曾說，中央提升一級開設，北市就跟進開設。 北市府稍早發出訊息通知，北市疫災應變中心於下午3時一級開設，市長將主持工作會議，會後於市災害應變中心6樓新聞發布室，暫定4時接受媒體聯訪。 (中時 ) #北市 #指揮 #中心 #提升 #中央 也許您會感興趣 推薦閱讀 學測成績明公布 上午9時起可上網查詢 09:382020/02/23 生活 學測數學太容易！20％考生拿到14、15級分 10:542020/02/24 生活 苗北藝文中心新任藝術總監林佳瑩今上任 14:202020/02/24 生活 台南托嬰中心爆虐童 黃偉哲：離職照樣追究到底 15:592020/02/24 社會 台商返台須採包機 強制隔離 04:102020/02/25 生活新聞 英雄不是只有指揮官一人 04:102020/02/25 時論廣場 大甲媽遶境停辦與否適用特別條例 管碧玲：停辦或延期由這個人決定 15:092020/02/25 政治 北市宣布5／4前高中以下畢旅、校慶、園遊會停辦 16:222020/02/26 生活 企業贈100萬元 構築新北校園防疫網 04:102020/02/27 地方新聞 疫情指揮中心提升至一級開設 指揮官是陳時中 10:592020/02/27 政治 政治熱門新聞 彭文正GG了？傳LSE盛怒準備提告 - 政治 論文門風暴延燒白宮！網看韓粉決心驚呆了 - 政治 有圖為證？王浩宇稱最混市長不是韓而是「他」 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 一人毀全黨！她怒批馬英九別再添亂 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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